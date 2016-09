Berlin: Kantine Kohlmann

In der Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg erarbeitet sich eine junge Köchin die neudeutsche Küche. Super!

M an wird ja oft gefragt, wo man in Berlin gute deutsche Küche bekommt. An dieser Stelle kann man eigentlich nur versuchen, das Gespräch Richtung Süden umzulenken, denn die traditionelle Berliner Küche bewegt sich mit Eisbein und Berliner Schnitzel an der Grenze zur Unzumutbarkeit. Stattdessen wird man auf einige italienische oder österreichische Restaurants verweisen, wo die Kochkultur gewissenhaft gepflegt wird. Und natürlich ist die Stadt inzwischen reich an Spitzenrestaurants, die jedoch natürlich auch entsprechende Preise kalkulieren und deshalb nicht immer als Tipp in Frage kommen.

So deutlich dieser Mangel lange Zeit gewesen ist, so erfreulich ist es nun, dass es Gaststätten gibt die es sich zur Aufgabe machen, die deutsche Küche zu verjüngen, mit heimischen Süßwasserfischen, Kraut und Königsberger Klopsen zu experimentieren und in einer lockeren Atmosphäre Omas Hausmannskost ins neue Jahrhundert zu transponieren. Es gibt mehr und mehr gute Köche. Ausgehend von den Spitzenrestaurants erreicht der gastronomische Aufschwung damit auch die Breite. In der Ökonomie nennt man das den Trickle-Down-Effekt . Anders als in den USA funktioniert das hier in der Berlin Gastronomie aber ganz ausgezeichnet.

Neben der Soupe Populaire von Tim Raue serviert seit November auch die Kantine Kohlmann Funky Hausmannskost. Yippie! Die Preise sind vertretbar (für ein Abendessen mit Wein ca. 50 € pro Person), die Vorspeisen sind Bombe, die Location wirkt gefährlich und der Service ist 1a: verbindlich, locker und kompetent. In der Küche kocht Käthe Kowalewski, die im Schneeweiß in Friedrichshain gerade erst ihre Ausbildung abgeschlossen hat und nach nur einem Zwischenstopp zum ersten Mal eine eigene Küche hat. An ihrer Seite steht mit Alex Herzberg ein junger Münchner, der (klassischer geht es nicht), bei Dallmayr in München in die Lehre gegangen ist.

Was die beiden auf den Teller bringen ist meistens sehr erfreulich. Die Vorspeisen kommen wie Tapas daher. In kleinen Portionen werden Fischbällchen, Rote Bete, Currywurst, Linsensalat und derlei andere Kleinigkeiten serviert. Es war allerdings etwas strange, den Salat aus demselben Glas zu fischen, in dem gerade der Nebenmann seinen Löffel hatte.

Die Hauptgänge sind ordentlich und bodenständig. Der Gast soll sich wohl und heimelig fühlen, und das gelingt mit angenehmer Leichtigkeit. Als Wohlfühl-Küche sind geschmorte Kalbsbäckchen mit Erbsenpüree und Gemüse gerade recht. Die violetten Karotten hatten zwar jede Menge Biss, aber manche Menschen mögen Rohkost ja ganz gerne. Der Tafelspitz war recht gut, hätte vielleicht saftiger sein können.

So funky wie die Einrichtung (mit schwarzen Fliesen und Kerzenlicht) war auch der Karpfen, allerdings leider im wörtlichen Sinne. Den hätte man vielleicht besser waschen und wässern müssen. Die interessante Weinkarte macht das allerdings wieder wett. Und deshalb freuen wir uns über die enorme Bereicherung für die Berliner Szene.

PS. Der perfekte Einstieg in einen Kreuzberger Abend findet man nebenan in der hauseigenen Bar, wo man einen perfekten, auf seine zwei Zutaten reduzierten Gin/Tonic bekommt.